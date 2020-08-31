Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил председателю Верховного суда Валентину Сукало подключиться к работе над обновлением конституции, передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко отметил, что в новой конституции должна быть достойно отражена система устройства судов. «Несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — добавил он.

Лукашенко также заметил, что в Беларуси есть запрос на перемены. «Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет, и какие они хотят перемены», — сказал он. По словам Лукашенко, власти будут предлагать народу перемены, которые будут двигать страну вперед. Возврат к конституции 1994 года он исключил. «Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад — это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед», — заявил Лукашенко.

Проект обновленной конституции, по его словам, будет вынесен на общественное обсуждение — «чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения». «Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по конституции есть один голос — и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска», — заявил он.

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