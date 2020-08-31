Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Эльмирой Ахундовой. Об этом политик сообщил в своем Facebook.

«Эльмира Ахундова (по матери Гордиенко) известная писательница, она подарила мне свои книги, которые написала о Гейдаре Алиеве», — отметил он.

На встрече были обсуждены отношения Украины и Азербайджана, а также международные аспекты деятельности Национального совета реформ.

«Мы создадим отдельное бюро по реформам для всего постсоветского пространства. Это будет большой международный центр для генерации идей и консолидации реформаторов на этом огромном пространстве, где живут сотни миллионов людей», — написал Саакашвили.

Minval.az