Турция в конце июля заблокировала миссию бундесвера, не разрешив пролет через свое воздушное пространство самолету ВС Германии, поскольку он следовал в Ереван, сообщает Spiegel.

По сведениям издания, турецкие авиадиспетчеры «спонтанно и без объяснения причин» отказались разрешить самолету совершить перелет над территорией Турции. В результате вылетевший из Кельна Airbus 310 был вынужден вернуться на базу.

СМИ утверждают, что воздушное судно направлялось в Ереван для переправки армянских военнослужащих, которые должны были пройти обучение в Германии.

По сведениям журнала, в дальнейшем Турция не смягчила свою позицию, и в середине августа ВВС ФРГ пришлось сделать выбор в пользу «гораздо более длинного маршрута». Тогда самолет, который должен был забрать военнослужащих, пролетел над территорией России.

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