Полиция Парижа остановила французского актера Жерара Депардье, ездившего на скутере в нетрезвом состоянии, и составила на него протокол, передает журнал Point со ссылкой на полицию.

По информации издания, Депардье в пятницу ехал на скутере в одном из центральных округов Парижа и нарушил ПДД. Полиция заявила журналу, что актер выехал за ограничительную линию и проехал на красный сигнал светофора. Полицейские, которые не знали, что остановили Депардье, потребовали от мужчины подъехать к комиссариату. Как показалось правоохранителям, он был пьян.

Тогда стражи порядка попросили мужчину пройти тест на алкоголь, который дал положительный результат и показал превышения лимита в 0,25 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Когда мужчина снял шлем, правоохранители поняли, что перед ними Депардье. Актер заявил полицейским, что выпил пару бутылок пива перед тем, как отправиться в путь.

Обо всем этом они сообщили своему начальству. Из штаба полиции на место отправился дежурный офицер. Также, как написали в своем отчете правоохранители, с ними связался комиссар роты обеспечения безопасности и вмешательства. Он потребовал «не составлять протокол на господина Депардье». Послушавшись приказа, полицейские убрали свои планшеты.

Однако в комиссариате был сделан второй тест на алкоголь, который дал результат 0,40 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. И в итоге было принято решение составить протокол.

Полицейские задержали скутер Депардье, актера из участка забирали друзья. Депардье в комиссариате заявил, что больше не хочет быть французом и предпочитает Россию и Владимира Путина.

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