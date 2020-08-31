Франция должна отказаться от империалистского образа мышления, которое не соответствует реалиям настоящего. С таким заявлением выступил в воскресенье официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментировавший высказывание французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Париж «придерживается политики красных линий».

«Настало время для тех, кто видит себя в своем гигантском зеркале, столкнуться с истиной. Эпоха определения их империалистского образа мышления с помощью рисования линий на картах осталась позади. Турция способна сдерживать всех, кто пытается узурпировать ее законные права и интересы, отправив «армаду». По этому поводу мы напоминаем, что конфликты в Восточном Средиземноморье будут решаться на основе справедливости при помощи диалога и сотрудничества между прибрежными странами», — отметил Аксой.

28 августа президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж стремится подкреплять свои заявления в отношении Турции соразмерными шагами в Восточном Средиземноморье.

Франция с 26 по 28 августа провела совместные военные учения с Кипром, Грецией и Италией к югу от Кипра. Они являются первым этапом реализации инициативы об укреплении четырехстороннего военно-морского и военно-воздушного присутствия в Восточном Средиземноморье. Учения начались после того, как Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis («Оруч Реис») в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Minval.az