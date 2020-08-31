В США компания Илона Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 на полярную орбиту Земли с флоридского мыса Канаверал, сообщает CBS.

Ракета должна доставить на орбиту аргентинский спутник дистанционного зондирования. «Это первый запуск SpaceX на полярную орбиту с мыса — это означает, что по пути в космос Falcon 9 полетит на юг вдоль восточного побережья Флориды», — отмечается в Twitter SpaceX.

В марте Илон Маск сообщил, что один из девяти двигателей Merlin 1D+ первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 в ходе полета носителя преждевременно выключился. Инженер добавил, что случившееся не сказалось на выведении полезной нагрузки, и отметил, что инцидент продемонстрировал целесообразность конструкции первой ступени с девятью двигателями. Бизнесмен пообещал расследовать причины случившегося.

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