В Париже полицейские конфисковали скутер у актера Жерара Депардье за то, что он находился за рулем в нетрезвом виде. Из комиссариата звезду забирали знакомые, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Le Point.

Депардье привлек внимание стражей порядка тем, что заехал за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора.

Правоохранители заметили у актера признаки опьянения и предложили сдать тест, который показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Депардье признался, что перед поездкой выпил несколько бокалов пива.

Полицейские не разрешили знаменитости далее продолжать движение и конфисковали его скутер.

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