Бывший стажер SpaceX Джулия Кроулифаренга направила иск, в котором утверждает, что компания не взяла ее на работу из мести за жалобу на гендерную дискриминацию и домогательства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Business Insider.

Кроулифаренга проходила стажировку в американской космической компании в летние периоды с 2015 по 2017 год. По ее словам за время стажировки менеджер-мужчина в двигательном отделе SpaceX в разговоре с ней поднимал вопросы, которые не были связаны с работой и делал комплименты. Так например, в одном из разговоров менеджер сказал, что он мог бы провести остаток своей жизни, пытаясь понять ее. Кроулифаренга считает такие комментарии не уместными. По словам женщины, они доставляют ей дискомфорт.

Кроме того, как утверждает стажер, менеджер проводил с ней рабочие встречи длительностью около двух часов, однако совещания с мужчинами-стажерами занимали 30 минут.

Во время своей последней стажировки Кроулифаренга сообщила о поведении менеджера в отдел кадров. После чего ее работа получила отрицательный отзыв от SpaceX.

В иске Кроулифаренга требует компенсацию за «нервозность, депрессию, испуг, шок, боль, дискомфорт, усталость и беспокойство», которые она испытывает после стажировок в SpaceX. В компании пока не прокомментировали иск.

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