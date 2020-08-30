Американский госдепартамент сообщил, что госсекретарь Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности Соединенных Штатов инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие «Мотор Сич».

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей «Мотор Сич», — говорится в распространенном сообщении госдепа о состоявшейся еще 26 августа телефонной беседе Помпео с Зеленским (цитата по «Интерфаксу»).

В сообщении также говорится, что стороны обсудили развитие событий в Белоруссии, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и вопросы «дипломатического урегулирования, связанного с российской агрессией на востоке Украины и восстановлением украинского суверенитета и территориальной целостности в Крыму».

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