Летающий автомобиль с пилотом на борту, разработанный японской компанией SkyDrive, успешно прошел испытания. Об этом заявил руководитель проекта Томохиро Фукудзава.

Автомобиль SD-03 продержался в воздухе на высоте около 2 м в течение 4 минут. Всего на сегодняшний день аппарат может находиться в воздухе около 5 минут. Скорость его передвижения составляет несколько км/час. В настоящее время разработчики трудятся над увеличением скорости и времени полета автомобиля, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press.

Разработкой проектов подобных автомобилей занимаются сразу несколько стран мира, однако проект SkyDrive пока является самым успешным. Такой вид транспорта не требует специальных площадок для взлета и посадки и в перспективе его хотят сделать полностью автономным, управлять им человек сможет без лицензии пилота.

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