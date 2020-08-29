Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на оккупированные азербайджанские территории.

Об этом Пашинян сказал в прямом эфире на странице в Facebook.

«В соответствии с нашей программой, мы должны поехать в Нагорный Карабах», — добавил он.

Minval.az