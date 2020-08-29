Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на оккупированные азербайджанские территории.
Об этом Пашинян сказал в прямом эфире на странице в Facebook.
«В соответствии с нашей программой, мы должны поехать в Нагорный Карабах», — добавил он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на оккупированные азербайджанские территории.
Об этом Пашинян сказал в прямом эфире на странице в Facebook.
«В соответствии с нашей программой, мы должны поехать в Нагорный Карабах», — добавил он.
Дата: 2020/08/29 13:21
Раздел: Новость
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