«Вооружение Армении в последнее время вызывает серьезную обеспокоенность у азербайджанской общественности, у нашего государства».

Об этом сказал помощник президента Хикмет Гаджиев. Он напомнил, что этот вопрос был поднят и президентом Ильхамом Алиевым перед президентом России.

«Из России перевозятся грузы в различных направлениях, и это вызывает обеспокоенность у нашей общественности. Мы не вполне удовлетворены объяснением российской стороны, ждем внесения ясности в вопрос о том, на каких основаниях продолжается интенсивное вооружение Армении. В ходе товузских событий Армения показала, что продолжает оккупационную политику. Мы не удовлетворены ответом, что якобы самолеты перевозили стройматериалы. Грузы можно перевозить и другими способами», — отметил он (цитата по АПА).

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время рабочего визита в Баку накануне, 25 августа, что действия Москвы не направлены против Азербайджана.

Глава военного ведомства отметил, что Россия ведёт на своей 102-й базе в Армении строительство социальных объектов: «С этим связана некая незначительно активность. И вторая часть — призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот».

Minval.az