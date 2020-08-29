Осенью в Азербайджане будет использована четырехвалентная вакцина против гриппа.

Об этом на брифинге Оперативного штаба сказал председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов.

Гурбанов отметил, что вакцина в достаточном количестве прошла испытания.

«Это испытанная вакцина. Что касается вопроса, кто будет вакцинирован в Азербайджане – в первую очередь это будут пожилые, имеющие побочные заболевания лица, входящие в группу риска. После ввоза вакцины в Азербайджан в первую очередь будут привиты люди из группы риска», — отметил он.

Minval.az