В Хатаинском районе Баку выявлен ресторан, нарушивший требования особого карантинного режима.

В результате проведенных сотрудниками Хатаинского РУП было выявлено, что в закрытых залах и кабинетах ресторана «Legenda – Music Hall Lounge» используется кальян.

В отношении 46 нарушителей санитарно-эпидемиологических норм были составлены протоколы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, каждый из них был оштрафован на 200 манатов. Арендатор объекта был оштрафован на 6000 манатов.

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