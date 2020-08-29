Российские истребители Су-27 перехватили стратегический бомбардировщик В-52Н Военно-воздушных сил (ВВС) США в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Там уточнили, что 28 августа российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающуюся к границе России воздушную цель. В воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Они приблизились на безопасное расстояние к объекту и идентифицировали его как бомбардировщик В-52Н.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — добавили в Национальном центре.

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