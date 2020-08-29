Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», умер в возрасте 42 лет. Об этом говорится в Twitter-аккаунте актера.

В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием четыре года, пока рак не перешел в последнюю, четвертую стадию. «Это была честь для него — дать жизнь королю Т’Чалле в фильме «Черная пантера»», — говорится в заявлении.

По информации портала TMZ, Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своем диагнозе он не говорил ранее.

Чедвик Боузман наиболее известен своей ролью первого черного супергероя Marvel в «Черной пантере». Актеру досталась роль короля Т’Чалла. В 2018 году Боузман получил титул «Актер года» по версии People’s Choice Awards за роль в этом фильме.

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