33-летняя актриса Джесси Кейв, исполнившая роль Лаванды Браун в «Гарри Поттере», запустила подкаст «Мы не можем говорить об этом прямо сейчас», где в беседе с сестрой сделала страшное признание. Девушка рассказала, что её взросление значительно отличалось и она пережила «другой сексуальный опыт». В 14 лет актрису изнасиловал тренер по теннису.

«Прыщи и брекеты — это, конечно, неприятно. Но я думаю, что изнасилование в 14 лет — просто ужасно. Тем более когда это твой тренер по теннису, которому ты доверяешь. Я была в подчинённом положении. Я была в хорошей форме и хорошо управлялась с мячом, а меня использовали. Его отправили в тюрьму», — сказала Джесси Кейв.

Артистка рассказала, что ощущает последствия пережитого даже сейчас, спустя много лет. Но она рада, что ей хватило сил не сломаться, жить дальше и обзавестись семьёй.

Сейчас Джесси вместе с мужем ждут появления на свет третьего малыша, пишет «Лайф» со ссылкой на Mirror. Супруги уже воспитывают сына и дочь.

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