В сети появились все характеристики еще не представленного iPhone 12 Pro Max. Скриншоты из официального сайта компании появились на странице LeaksApplePro в Twitter.

Новинка получила 6,7-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR. Основная камера на 16 МП дополнена широкоугольным, сверхширокоугольным и телевизионным объективами.

iPhone 12 Pro Max оснащен однокристальной платформой Apple A14 и защитой от внешних воздействий на уровне IP68.

Новинка будет работать на 2 часа дольше, чем предшественник, получит поддержку сетей 5G, новый SoC. Отмечается, что цена на iPhone 12 Pro Max будет стартовать от 1100 долларов.

Minval.az