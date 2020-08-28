Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии Минск и Москва задействуют совместную группировку войск. Об этом сообщает БелТа.

«Но если там дернутся за пределами (Беларуси — Ред.), надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», — сказал Лукашенко.

Также, по его словам, ни одного военнослужащего РФ на территории Беларуси нет, республике хватает собственных сил для обороны суверенитета и территориальной целостности страны.

«Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», — сказал Лукашенко.

Глава государства считает, что Беларусь в случае обострения ситуации может превратиться в «театр военных действий», который страны Запада используют против РФ. Как отметил Лукашенко, эту точку зрения он разделяет со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — отметил президент.

В этом случае, считает Лукашенко, Белоруссия может превратиться в театр военных действий, «где будут решаться чужие вопросы».

«Им (Западу) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву», — сказал Лукашенко.

Minval.az