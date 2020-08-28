Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится Алексей Навальный, опубликовала новый пресс-релиз о состоянии его здоровья.

Согласно документу, политик продолжает находиться в медицинской коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы постепенно исчезают.

Врачи оценили состояние Навального как стабильное. «Хотя его состояние остается тяжелым, непосредственной опасности для жизни нет», — сказано в заявлении.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что «прогнозов врачи по-прежнему не дают».

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