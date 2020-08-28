Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в связи с обстановкой в республике и на ее границах, передает БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, за протестами в Беларуси стоит Запад. Белорусский лидер рассказал, как связался с Путиным.

«У нас договор. Говорю: «Давай думать, что будем делать». Он говорит: «Мы знаем, чего они хотят». И Путин уже прошел несколько таких этапов от Чеченской войны и знает, что происходит вокруг границ», — заявил Лукашенко.

По его словам, они с Путиным договорились, что вместе справятся «с этой проблемой». Если за границей «дернутся», надо задействовать совместную военную группировку. Ее основой будет белорусская армия. «А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что пока белорусы «справляются сами». «Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе «устаканить» любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», — подчеркнул Лукашенко.

Он заключил, что Путин, «защищая Беларусь, прежде всего защищает Россию».

Minval.az