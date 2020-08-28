Существующий международный посреднический механизм для сдерживания конфликта между Арменией и Азербайджаном не кажется пригодным для использования.

Об этом говорится в статье эксперта «Атлантического Совета», экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США, экс-посла США в Азербайджане Мэтью Брайзы, передает Report.

По его словам, Анкара и Москва могут заполнить дипломатический вакуум и убедить своих союзников вернуться за стол переговоров.

«В прошлом месяце Армения и Азербайджан пережили вторую самую серьезную вспышку боевых действий после прекращения огня в 1994 году. Эти недавние столкновения, возможно, спровоцировали новую опасную геополитическую динамику: обстрел из тяжелых вооружений вблизи стратегических транспортных объектов, военное противостояние между Россией и Турцией и отсутствие соответствующего механизма посредничества. В отсутствие США или ЕС Турция и Россия могут пересадить Азербайджан и Армению с поля битвы за стол переговоров», — считает М. Брайза.

«Несмотря на резкие разногласия с Россией и Турцией по многим направлениям, Соединенные Штаты и их европейские союзники поступят мудро, если будут поощрять и формировать такой форум. Альтернативой может стать взаимная эскалация эмоций и военная напряженность между Азербайджаном и Арменией.»,- отмечает эксперт.

Minval.az