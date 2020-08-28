«В настоящее время проводится исследование не только останков, предположительно принадлежащих Микаилу Мушфигу. Поиски были начаты в связи с этим, однако впоследствии охват был расширен».

Об этом сказал председатель Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов.

А.Гасанов сказал, что на этой территории были найдены скелеты членов партии, государственных деятелей и других лиц, расстрелянных в годы репрессий.

«Теперь экспертиза пытается установить личность всех, чьи останки были найдены на этом месте. Продолжаются расследования, с территории привозят новые останки. Следствие тайное, поэтому не могу сказать вам точный список», -цитирует А.Гасанова АПА.

А. Гасанов не дал конкретного ответа на вопрос о том, когда будут завершены исследования: «Когда мы начинали эту работу, думали, что она будет завершена в течение двух-трех недель. Однако прошло более двух лет, результатов пока нет. Точно сказать время завершения невозможно».

Отметим, после распространения в СМИ информации об обнаружении останков жертвы сталинских репрессий, расстрелянного в 1938 году поэта Микаила Мушфига, президент Ильхам Алиев распорядился создать рабочую группу из представителей Национальной академии наук, министерств здравоохранения, культуры и других соответствующих структур для изучения вопроса.

Согласно поручению, предполагаемые останки проходят экспертизу ДНК в соответствующем порядке. Если будет доказано, что это действительно останки тела М.Мушфига, будут приняты меры по перезахоронению поэта.

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