«Визит главы МИД Джейхуна Байрамова в Россию носил ознакомительный характер. Трудно было ожидать, что в рамках этого визита могут быть озвучены концептуально новые позиции. Глава МИД России Сергей Лавров специфический для Азербайджана партнер. В том числе и благодаря своей этнической ангажированности… Вместе с тем, думаю, что в выступлениях нового азербайджанского министра прозвучали определенные новые месседжи, которые были услышаны российской стороной».

Об этом в беседе с Minval.az заявил экс-министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, подводя итоги визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Россию, а также комментируя визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Баку.

Российская сторона устами Лаврова, как считает Зульфугаров, продемонстрировала практически без изменений свою «старую» позицию.

«Всегда было удивительным отсутствие какой-либо декларации о необходимости освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Это не создает благоприятной почвы для продвижения в данном направлении. Формирование азербайджанской позиции находится в стадии подготовки. И потому ссылка Лаврова на резолюции Совбеза ООН как бы отсылает нас к ситуации, когда документы, которые были наработаны и отвергнуты армянской стороной, и которые, по мнению армян, не являются базой для переговоров, создают новую ситуацию. Азербайджан с учетом этой реальности должен скорректировать свою позицию. И это, несомненно, произойдет. Думаю, что в ходе первого визита Байрамова в Москву должны быть удовлетворены фактом «знакомства». А в дальнейшем, коррекция в позиции Азербайджана, несомненно, произойдет», — отметил Т.Зульфугаров.

Дипломат отметил, что обсуждаемые в Москве темы широко комментировались, доводились до внимания общественности – а это весьма отрадный факт. Не исключил Т. Зульфугаров также, что Байрамов внесет определенную ясность в обсуждаемые вопросы.

«Главное достижение – это открытость, которая проявилась в ходе данного визита. Озабоченность общественности исходила из того, что была определенная таинственность вокруг обсуждаемых вопросов, касающихся армяно-азербайджанского конфликта. А в ходе нынешнего визита мы увидели в большей степени открытость. Думаю, что Азербайджан должен продолжать придерживаться этой новой линии. По крайней мере, это главное средство, позволяющее избежать варианта создания новых имитационных переговоров. Наш новый министр произвел позитивное впечатление. Он достаточно уверенно общается, логически и грамотно излагает свои мысли», — отметил Т.Зульфугаров.

Что касается визита Сергея Шойгу в Баку, то, по словам нашего собеседника, поверить в информацию о том, что военно-транспортная авиация России перевозила в Армению именно «стройматериалы», очень сложно. Он напомнил о существующем запрете грузинской стороны России перевозить грузы военного значения в Армению. Поэтому траектория полетов российских самолетов свидетельствует о том, что на борту все же находилось какое-то военное оборудование. При этом Т. Зульфугаров отметил, что в любом случае, имеющиеся у нас на вооружении различные средства наблюдения, могут выявить появление у армянской стороны какого-то нового оборудования военного значения. К тому же, как считает эксперт, ответы Шойгу вызывают определенные сомнения и недоверие.

«С другой стороны, положительным фактом является то, что российское, в том числе и военное руководство, придает Азербайджану достаточно большое значение. Они считают необходимым прояснить ситуацию, вызывающую очень серьезную озабоченность общественного мнения в Азербайджане. Давно не припоминаю, чтобы были даны объяснения по этому поводу. В принципе, это показывает, что российская сторона хотела бы продолжить конструктивное сотрудничество с Азербайджаном. Ясно одно: отношения между Азербайджаном и Россией и их перспектива развития во многом зависят от того, какую именно позицию займет Кремль в вопросе армяно-азербайджанского конфликта, так как нарушена территориальная целостность Азербайджана. И страна, помогающая агрессору, никак не может быть серьезным или значимым партнером для Азербайджана», — подчеркнул Зульфугаров.

Эксперт также прокомментировал сообщения о том, что Лавров перед встречей с Байрамовым переговорил со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, а Сергей Шойгу, в свою очередь, встречался с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном. По мнению Т.Зульфугарова, Москва пытается продемонстрировать странам, вовлеченным в конфликт и общественности этих стран свою равноудаленность.

«Сегодня сложилась специфическая ситуация в регионе. Российско-армянские отношения тоже не находятся на пике. Наоборот, они характеризуются большим количеством кризисных точек. И тактику, которую выбирает российская сторона, мы можем принять к сведению», — резюмировал он.

Бахтияр Сафаров

Minval.az