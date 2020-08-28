Возбуждено уголовное дело в отношении директора Центральной больницы Саатлинского района.

Как сообщили в прокуратуре Саатлинского района, на основании поступивших жалоб на незаконные действия директора больницы Саатлинского района Саиды Шахпеленговой, в прокуратуре Саатлинского района было проведено расследование.

В ходе расследования были выявлены основательные подозрения в том, что предназначенные для выполнения некоторых работ в больнице денежные средства расходовались не по назначению, также директор составляла фальшивые табели, распоряжалась о начислении зарплаты врачам и медсестрам, которые не выходят на работу.

В прокуратуре Саатлинского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение или растрата лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог).

Ведется расследование.

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