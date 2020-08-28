Турецкие археологи при проведении раскопок на северо-западе страны в провинции Эскишехир обнаружили древний артефакт — палитру для красок. По словам ученых, ей около пяти тысяч лет. Об этом сообщает Daily Sabah.

Палитра была изготовлена простым способом — на поверхности камня были высверлены небольшие круглые углубления. В этих «ямках», как полагают ученые, и находились красящие пигменты. Специалисты считают, что данную палитру использовали для росписи посуды.

В месте, где ее нашли находилось древнее поселение, через которое проходила торговая линия от Сирии до Балкан с 2400 по 2300 года до н.э. Археологи считают, что здесь была остановка для караванной торговли.

Также, у подножия кургана, где велись раскопки, нашли остатки поселений эллинов. По мнению археологов, они существовали с 3500 года д.э. до 1900 года до н.э.

Раскопки в Кюллюоба были начаты в 1996 году. С тех пор исследователи обнаружили множество различных артефактов и костей животных. За прошедшее время им удалось создать план поселения, раскрывающий подробности жизни культуры, существовавшей 4500-5000 лет назад.

Minval.az