Из больницы города Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая выписали пациента, которого вылечили врачи от COVID-19. В госпитале он находился 7 месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сообщается, что 62-летний мужчина был госпитализирован в конце января после заражения коронавирусом. После того, как пациенту стало хуже, врачи подключили его к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) для насыщения крови кислородом.

Пациента отключили от аппарата только в конце мая, спустя 111 дней, после того как у него появились признаки восстановления организма.

Такой большой срок лечения, врачи объясняют тем, что он имел и другие фоновые заболевания, как ожирение, гипертония, астма, говорится в сообщении.

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