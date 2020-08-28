На всей территории Германии, кроме одного региона, вводят штраф в размере 50 евро за несоблюдение масочного режима, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом в четверг, 27 августа, сообщает Deutsche Welle.

“В последние месяцы инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии”, — сказала она журналистам по итогам переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГ.

В итоге переговоров было принято решение ввести штрафы за отсутствие маски во всех федеральных землях ФРГ, кроме Саксонии-Анхальт. Также политики призвали граждан страны отказаться от туристических поездок в кризисные регионы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за весь период зафиксировано 239 637 случаев COVID-19. Скончались от заболевания 9 289 человек. Суточный прирост на 26 августа составлял 1 427.

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