Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Запись мероприятия размещена на YouTube-странице организации.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — сказал он.

По мнению главы ВОЗ, такая ситуация вызвана ограничительными мерами, введенными во многих странах, и связанным с этим отсутствием взаимодействия между людьми.

Гебрейесус отметил, что от психических расстройств страдает около миллиарда человек, но качественная медицинская помощь доступна меньшинству населения.

Minval.az