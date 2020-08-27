Китайская интернет-корпорация Alibaba по меньшей мере на полгода откладывает свои планы по инвестициям в индийские стартапы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники. По их данным, это связано с ухудшением отношений между Индией и Китаем из-за обострившегося в последнее время территориального конфликта в Кашмире.

В ходе конфликта Индия в числе прочего заблокировала целый ряд китайских приложений, включая TikTok, Weibo, Baidu map, Clash of Kings. Alibaba в этот список не вошла, хотя СМИ писали, что следующим шагом могут быть меры и против нее. Китайские компании в последние годы активно инвестируют в индийские технологические стартапы — сама Alibaba, ее инвестиционное подразделение Alibaba Capital Partners и ее же финтех-компания Ant Group с 2015 году инвестировали в страну более 2 млрд долларов США, а также участвовали в нескольких раундах финансирования разных стартапов еще по меньшей мере на 1,8 млрд долларов США. В числе прочего Alibaba инвестировала в платежную платформу Paytm, онлайн-сервис доставки еды Zomato и онлайн-ритейлер BigBasket.

«Alibaba и некоторые другие приостановили свои планы по инвестициям в Индию на шесть месяцев, и они надеются, что за это время ситуация несколько успокоится. Никто не собирается выставлять на продажу свои доли в индийских компаниях, учитывая рыночную конъюнктуру и тот факт, что на них не так много покупателей»,— цитирует Reuters один из своих источников.

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