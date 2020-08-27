Париж разжигает напряженность в восточном Средиземноморье, где и без того складывается неспокойная обстановка, заявил в четверг глава минобороны Турции Хулуси Акар.

В частности, Акар обвинил Францию в размещении на Кипре самолетов под предлогом проведения военных учений. По его словам, такие действия Франция противоречат договорам, заключенным в 1960 году.

«Франция, которая не является гарантом Кипра, таким отношением опасно поощряет греков-киприотов, ответственных за существующую напряженность в восточном Средиземноморье, еще больше усиливать напряженность», — цитирует агентство слова Акара.

Более того, Акар отметил, что Франция способствуют еще большей эскалации напряженности, принимая участие в военных учениях в регионе совместно с Грецией, Кипром и Италией.

«Верить в то, что с помощью учений и подобных действий возможно подорвать операции турецких вооруженных сил, — ничто иное, как несбыточная мечта», — подчеркнул глава минобороны страны.

Акар отметил, что проблемы восточного Средиземноморья следует решать через диалог, в противном случае можно столкнуться с «нежелательными» последствиями.

«Первым способом решения проблем в восточном Средиземноморье должен быть диалог, в противном случае могут последовать нежелательные ситуации», — цитирует слова Акара агентство «Анадолу».

Он отметил, что у Анкары нет каких-либо намерений в отношении «чьих-либо земель или вод», но «она полна решимости и способна защитить свои права и интересы».

Minval.az