Недалеко от села Дизевер Хызинского района в труднопроходимой горной местности произошел пожар.
К тушению пожара привлечены личный состав и техника Государственной службы пожарной охраны, 2 вертолета авиационного отряда МЧС.
Недалеко от села Дизевер Хызинского района в труднопроходимой горной местности произошел пожар.
К тушению пожара привлечены личный состав и техника Государственной службы пожарной охраны, 2 вертолета авиационного отряда МЧС.
Дата: 2020/08/27 14:15
Раздел: Новость
Просмотров:
77
Демонтируются рельсы на железнодорожном мосту на дороге Баку-Сумгайыт близ Хырдаланского круга.
Париж разжигает напряженность в восточном Средиземноморье, где и без того складывается неспокойная обстановка, заявил в четверг глава
В эфире телеканала «Россия 24» в четверг в 14:00 (15:00 по Баку) покажут «большое интервью президента РФ
ООН направила десять грузовиков с гумпомощью в Идлибскую зону деэскалации.
Какие выводы стоит сделать Москве по итогам визита в Азербайджан главы минобороны России?
Президент России Владимир Путин в среду направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо.
Число участников митингов в поддержку действующих властей Беларуси в минувший вторник превысило число протестующих почти в 3,5
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали новую полезную функцию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в церемонии открытия нового