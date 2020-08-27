«Из телесюжетов о пресс-конференции министров иностранных дел России и Азербайджана делать далеко идущие выводы о содержании визита, о достигнутых результатах, сложно. Однозначно, и я это не раз уже говорил, что есть трудности, не все нам нравится в российской политике. Но кроме диалога и настойчивых действий, для того, чтобы найти взаимоприемлемую конфигурацию решения тех проблем, которые важны для нас, и по которым у России есть собственный взгляд на ситуацию, – у нас альтернативы нет. И чем больше причин, то есть вопросов, требующих этого диалога, тем больше нужно совершать визитов и разговаривать.

Такое мнение высказал политолог Расим Мусабеков, комментируя визит главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова в Москву.

«Нравится нам это или нет, но Карабахскую тематику Кремль полностью передоверил, препоручил Лаврову. Тут я хочу обратить внимание на маленькую деталь – когда начались столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор, то граждан России Ару Абрамяна (руководитель Союза армян России) и Года Нисанова (бизнесмен, миллиардер, родом из Азербайджана) пригласил на разговор не какой-то чиновник, который отвечает за внутреннюю политику, а сам Лавров. Это, в общем, показатель того, что вся повестка армяно-азербайджанских отношений на самом высоком уровне закреплена за Лавровым», – сказал он в беседе с сайтом «Пресс-клуб».

«Ну, и что в такой ситуации остается делать Азербайджану, как не вести диалог? И мы его ведем. В том числе понятно, что для нового главы МИД АР этот визит – и знакомство со своим российским коллегой, и некоторая ревизия азербайджано-российских отношений, выяснение того, готова ли предпринимать Россия определенные шаги для «вразумления» своего армянского форпоста. Какие планы, какие средства, чего следует ожидать? Потому, что без этого выстраивать свою политику Азербайджану довольно сложно. Это не означает, что мы будем сидеть и жидать, пока Москва примет какие-то решения. Но для нас очень важно знать, что собирается делать Москва. Одновременно выстраивая новую линию на укрепление союзничества, военно-политического в том числе, с Турцией», – прододжил он.

По его словам, Баку также очень важно сохранение трехстороннего контекста – Россия, Азербайджан, Иран. «У нас есть много вопросов, связанных с Каспием. Так что, есть о чем вести диалог с Россией, помимо Карабаха. Хотя понятно, что доминантой остается именно урегулирование этой проблемы и вопрос – будет ли предпринимать здесь какие-то серьезные шаги Россия?

Что может произойти, если, вопреки желанию России, ситуация опять приведет к жесткому военному противостоянию между Азербайджаном и Арменией? То есть, это все нужно проговаривать, что в принципе главы МИД и делают.

Все обращают внимание на сделанное во время пресс-конференции с Байрамовым заявление Лаврова о том, что Россия не поддерживает предложения, связанные с изменением переговорного формата. Речь идет о том, что армяне всегда пытались посадить за стол переговоров и свою карабахскую марионетку. Россия в данном случае это стремление Армении не поддерживает. Значит, следует ожидать, что данный вопрос в повестке возобновляющегося азербайджано-армянского диалога в рамках Минской группы ОБСЕ стоять не будет.

При всех случаях, я считаю, визит этот был нужен, полезен во всех отношениях», – подытожил Мусабеков.

Minval.az