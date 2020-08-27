Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры затронули вопросы двусторонних отношений, обсудили региональные события, включая напряженность в Восточном Средиземноморье, передает Анатолийское агентство со ссылкой на Управление по связям администрации главы республики.

По информации агентства, в ходе беседы Эрдоган отметил, что Турция не занимается дестабилизацией обстановки в Восточном Средиземноморье. Он также подчеркнул, что турецкие власти «конкретными действиями» продемонстрировали желание ослабить напряженность и наладить диалог.

Minval.az