В Баку и Москве подводят итоги визита в Азербайджан министра обороны России Сергея Шойгу. Глава российского военного ведомства принял участие в открытии «Кубка моря», провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром обороны нашей страны Закиром Гасановым.

Так, в ходе встречи Сергея Шойгу с президентом Ильхамом Алиевым были затронуты самые общие вопросы. Глава государства приветствовал гостя, коснулся соревнований «Кубок моря», напомнил свой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и предстоящий на тот момент визит в Россию министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, после чего отметил: «Так что диалог идет, и рад, что снова вы нас посещаете. Желаю вам приятного пребывания в Азербайджане».

Однако опытные наблюдатели тут же отметили: вопреки сложившимся за прошедшие годы традициям, президент Азербайджана впервые — впервые! — не затронул тему азербайджано-российских отношений. Глава государства не отметил особый характер двустороннего сотрудничества, не стал говорить о стратегическом характере азербайджано-российских отношений и о дружбе между нашими странами. Для искушенных наблюдателей это само по себе недвусмысленный месседж. Тем более что президент Ильхам Алиев напомнил о своем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. В ходе которого — и это уже ни для кого не секрет — был затронут весьма неприятный вопрос — очередные поставки российского оружия в Армению. Эта, мягко говоря, скандальная история подробно освещалась в прессе, в том числе и в Minval.az. Тем не менее напомним: в те дни, когда Армения предприняла вооруженную провокацию на Товузском направлении, и сразу же после нее из России в Армению было совершено в общей сложности 9 (! — Minval.az) рейсов военно-транспортных самолетов, доставлявших стране-агрессору современные образцы оружия. Летели российские Ил-76 кружным путем, по маршруту Ростов-Минводы-Актау-Туркменбаши-Новшехр-Решт-Мегри-Иреван и обратно. Более того, последние по времени авиарейсы осуществлялись 23-24 августа, уже во время финальной стадии подготовки визита Сергея Шойгу в Азербайджан. Всего было доставлено 510 тонн грузов. Грузия разрешения на пролет не дала, Туркменистан вообще не поставили в известность. Полеты осуществлялись в условиях строжайшей секретности, без надлежащего радиолокационного сопровождения, что, напомним, создает прямую и явную угрозу гражданским авиарейсам. Как бы ни снижалась интенсивность авиаперевозок во время пандемии коронавируса, небо по-прежнему одно на всех. Более того, самолеты летели вне международных авиатрасс. Доходило до того, что «на всякий случай» российские транспортные самолеты перекрашивали под борты ВВС Армении.

Официальные релизы об этом не упоминают, но нет сомнений, что президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял этот вопрос и на встрече с министром обороны России. Тем более что все подобного рода «художества» проходили как раз в сфере его, Сергея Кужугетовича Шойгу, компетенции.

Ответ главы российского оборонного ведомства прозвучал уже в ходе встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Напомним: Сергей Шойгу тогда уверял, что этими рейсами, оказывается, осуществлялась доставка строительных материалов в военную базу Гюмри, кроме того, эти «транспортники» выполняли задачу по ротации военнослужащих.

Только вот отнестись к этой версии всерьез не получается. В самом деле, что за такие строительные работы наметились на базе в Гюмри, что стройматериалы понадобилось доставлять из России? Почему их везли по воздуху? Зачем, наконец, привлекли для этого именно военно-транспортную авиацию, о чем свидетельствуют бортовые номера самолетов, в то время как с этой задачей вполне бы справились гражданские грузовые самолеты? Почему грузы доставлялись не в Гюмри, где и расположена эта самая база и где есть аэропорт, а в Иреван? Почему самолеты летели кружным путем, через Казахстан, Туркменистан и Иран, а не напрямую через Грузию? Кому и зачем понадобился режим секретности? И тем более перекрашивание российских самолетов под армянскую «ливрею»? Наконец, почему эта «воздушная активность» столь отчетливо совпала с боями на Товузском направлении? Более того, азербайджанские журналисты, включая Minval.az, уже сообщали, какие именно «стройматериалы» доставлялись этими рейсами в Армению: комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», «Автобаза», «Небо-М», разного рода репитеры и т.д. Словом, изложенную министром обороны России версию просто не получится воспринимать всерьез.

И как это понимать? Воздержимся от ироничных комментариев, что сам глава оборонного ведомства по специальности инженер-строитель. Зададимся другим вопросом: как так получилось, что к визиту Шойгу в Азербайджан, когда скандал полыхал уже достаточно долго, в Москве просто не подготовили даже более-менее сносной официальной версии? Рассчитывали, что «прокатит» и «пипл схавает»? Вряд ли. Скорее просто не ждали, что главе российского оборонного ведомства придется по этому поводу объясняться. И ошиблись в прогнозах. В Баку «спускать на тормозах» скандал вокруг российского «подарка» Армении весом в 510 тонн не стали и не станут. Более того, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов как раз накануне своего визита в Москву дал интервью ТАСС, где, в числе прочего, заявил: «Поставки вооружения армянской стороне на фоне агрессивной риторики ее руководства и возросшей интенсивности вооруженных провокаций создают риск эскалации напряженности и подрывают процесс мирного урегулирования конфликта, и в целом создают угрозу безопасности Азербайджана», — чем «сделал заявку» на обсуждение этого вопроса уже в ходе переговоров с Сергеем Лавровым.

А вот из этого московским экспертам стоит сделать самые серьезные выводы. Потому как речь идет о вопросе куда более серьезном, чем профессиональный «ляпсус» команды, которая готовила визит Шойгу и не снабдила своего шефа убедительной «отмазкой» по поводу «самолетного скандала» (хотя, если честно, что они могли придумать такого, чтобы главе российского оборонного ведомства не пришлось бы прилюдно «глотать пилюлю» весом в 510 тонн и делать при этом вид, что все нормально?) Экспертам надо бы сделать самые серьезные выводы — и из того, что было сказано синхронно с визитом Шойгу, и — в особенности — из того, чего в его ходе не прозвучало и не было озвучено. Особенно если вспомнить, что недавно Азербайджан посетил министр обороны Турции Хулуси Акар. Принимая турецкого гостя, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул особый характер отношений Азербайджана и Турции, их стратегический характер, отметил дружбу и братство между нашими народами и странами. Говорилось в ходе встречи и о том, что в ближайшем будущем Турция, скорее всего, станет для Азербайджана партнером номер один в военно-технической области, а это значит, что Россия теряет лидерство и в такой сфере, как поставки оружия в Азербайджан. В свою очередь, Хулуси Акар вновь озвучил позицию официальной Анкары: Турция всегда рядом с Азербайджаном.

Сергей Шойгу, как утверждают, неплохо понимает турецкий язык (хотя бы по аналогии с родным тувинским). И уж тем более в минобороны России найдутся переводчики, которые смогут пересказать своему начальству, в какой теплой и действительно дружественной обстановке проходила встреча президента Азербайджана и министра обороны Турции. И еще, вполне возможно, смогут перевести и истолковать известную азербайджанскую поговорку: «örtülü bazar dostluğu pozar». «Тайные игры» за чьей-то спиной разрушают дружбу.

И уж тем более в «докладных записках» и аналитических выкладках, касающихся Азербайджана, давно, и желательно в самом начале, там, где «столоначальники» их точно прочитают, следовало бы отметить самое важное. Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева проводит действительно независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах нашей страны. И именно национальные интересы Азербайджана — главный приоритет, императив и «красная линия» для президента Ильхама Алиева. Глава государства, если того требуют национальные интересы нашей страны, без колебаний поднимает на переговорах вопросы, которые его собеседникам кажутся неприятными и неудобными. И в их защите идет до конца.

И хотелось бы, чтобы это было понятно до громких ляпов на переговорах.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az