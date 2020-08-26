После включения армянских авиакомпаний в «черный список» ЕС делаются выводы: каждая страна вправе продемонстрировать адекватный подход авиационным властям Армении и лицензированным ими документам. Об этом в беседе с Tert.am заявил бывший советник премьер-министра Армении, специалист по гражданской авиации Акоп Чагарян, комментируя заявление посольства США в Армении.

«Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) включило Армению в «черный список неблагонадежных стран», сочло работу авиационных властей Армении недостаточной, т.е. считает, что авиационные власти Армении не обеспечивают в достаточной степени безопасность полетов самолетов страны, сертификацию летной годности и организацию авиационной безопасности. Исходя из этого делаются выводы, и каждая страна имеет право продемонстрировать адекватный подход авиационным властям РА и лицензируемым ими документам», — сказал он.

Посольство США в Армении разместило на сайте посольства предупреждение, запрещающее своим сотрудникам путешествовать какой-либо армянской авиакомпанией, поскольку они входят в черный список ЕС. Посольство США призвало также граждан США сделать то же самое.

«Учитывая данное обстоятельство, сотрудникам посольства США запрещено пользоваться услугами армянских авиаперевозчиков для официальных поездок. Сюда входят, помимо прочего, следующие организации: Aircompany Armenia, Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airways, Mars Avia и Skyball », — говорится в заявлении посольства.

По словам Чагаряна, Израиль также запретил въезд армянских авиакомпаний в свое воздушное пространство ․ «Израиль уже отказал авиакомпании «Армения» совершать рейсы в Израиль. Авиакомпания «Армения» осуществляет полеты по маршруту Ереван-Тель-Авив около 2-3 лет».

Он не исключает, что такое же решение примет и Турция, запретив полеты через свою территорию. «Любая страна, с которой Армения попытается говорить на равных по вопросу межгосударственного авиационного соглашения, обязательно прибегнет к этой уловке: мол, вы не являетесь надежным партнером, я имею право не допустить ваш вход в мою страну».

Специалист по гражданской авиации отмечает, что в результате кризиса в связи с пандемией все страны стараются поддержать авиакомпании.

«Россия также может сказать: «не позволяю! вы в «чёрном списке» ЕС, почему бы и нет?». В настоящее время все страны настроены на оказание помощи своим авиакомпаниям и экономике. В ряде стран применяются разные законы и инструменты для защиты интересов своих компаний и государства. Таких примеров много», — сказал он.

На вопрос, предпринимаются ли шаги гражданской авиации РА для исключения армянских авиакомпаний из «черного списка» ЕС, Акоп Чагарян ответил: «Я не вижу. Премьер-министр дал им две недели на то, чтобы представить дорожную карту действий. Я не видел ни плана действий, ни чего-либо другого. Я только видел, что ещё в апреле прошлого года искаженная, испорченная версия моей концепции была представлена на обсуждение правительства, была представлена правительству как новая концепция. Комитет гражданской авиации не предпринимает никаких реальных шагов, и не в состоянии их предпринять».

В июне этого года Еврокомиссия обновила список авиакомпаний, внесенных в список безопасности полетов ЕС, которые подпадают под запрет или ограничение полетов на территории Европейского Союза, так как они не соответствуют международным стандартам безопасности. И Республика Армения со своими 7 авиакомпаниями оказалась в числе 16 стран, включенных в этот «черный список».

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