Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в церемонии открытия нового здания для средней школы №216 в бакинском поселке Гала, сообщает сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в церемонии открытия нового здания для средней школы №216 в бакинском поселке Гала, сообщает сайт главы государства.
Дата: 2020/08/26 11:29
Раздел: Новость
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