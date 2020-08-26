Жители Канады Чад Саско и Тейлор Филд придумали «бикини» для мужчин. Этот пляжный костюм прикрывает нижнюю часть тела и одну грудь. Новинку назвали «брокини», поскольку авторы купального наряда считают, что по степени сексуальности он не уступает женскому бикини, пишет Esquire.

Как рассказали Саско и Филд, идея брокини родилась в перерыве между пляжными вечеринками. Молодые люди думали, как оригинально одеться для следующей тусовки и случайно увидели в сети фото борцовского костюма, которое и подтолкнуло их к созданию мужского «бикини».

Цена брокини 40 долларов, заказать его можно только онлайн. Пока в продаже есть только два принта — с фламинго и ананасами.

«У брокини есть как минимум один плюс: он заставит окружающих отойти от вас минимум на два метра — рекомендуемое расстояние для соблюдения социальной дистанции», — шутят создатели оригинального пляжного костюма.

Minval.az