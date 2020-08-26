Россия – ведущий военно-технический партнер Армении, а по некоторым направлениям – единственный. Об этом министр обороны Армении Давид Тоноян заявил в интервью телеканалу «Звезда».

«У нас очень хорошая динамика, которой не было многие годы. Армения закупает современное и модернизированное оружие, которое стоит на вооружении Российской Федерации. Мы стараемся не отставать. Потому что у нас почти одинаковые противники», — сказал министр обороны страны-оккупанта.

Он сообщил, что армянские и российские частные компании заключили военные контракты по выпуску продукции на территории Армении.

По его словам, также планируется модернизация армянских штурмовиков Су-25, соглашение о которой было подписано недавно. По словам Тонояна, модернизация позволит использовать эти самолеты в современном бою.

Minval.az