«Сегодня в Баку открывается соревнование «Кубок моря», которое является частью Армейских игр. Как вы знаете, Азербайджан традиционно участвует в Армейских играх и традиционно принимает соревнования «Кубок моря». Думаю, что эти соревнования будут и дальше служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые в них участвуют. Наши танкисты участвуют в танковом биатлоне. Это хорошая возможность увидеться и обменяться мнениями по вопросам, связанным с перспективой нашего сотрудничества в военной сфере».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во вторник, принимая в Баку министра обороны России Сергея Шойгу.

«Недавно у меня состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора мы обсудили вопросы, касающиеся региональной безопасности и региональные проблемы. Завтра начинается официальный визит министра иностранных дел Азербайджана в Россию, и я уверен, что обсуждения глав внешнеполитических ведомств будут полезными. Они обсудят динамику наших отношений, а также перспективы их развития. Словом, диалог есть, и я рад, что вы снова к нам приехали», — подчеркнул азербайджанский лидер.

В свою очередь, Шойгу отметил, что визит в Азербайджан всегда является хорошей возможностью провести обмен мнениями, обсудить вопросы региональной безопасности и вопросы, связанные с военным и военно-техническим сотрудничеством.

«Для меня посещение Азербайджана – это всегда хорошая возможность обменяться мнениями, обсудить вопросы региональной безопасности и, безусловно, нашего военного и военно-технического сотрудничества. К сожалению, пандемия, охватившая весь мир, также повлияла на планы нашего сотрудничества. Однако, я уверен, что сегодня буду обсуждать со своим коллегой, министром обороны Азербайджана, как решить проблемы, которые мы не смогли решить из-за пандемии, и как войти в существующий на сегодня график и режим», — сказал Шойгу.

«Здесь у нас есть, о чем доложить нашим президентам, есть что обсудить. Вчера стартовал азербайджанский экипаж. Мы это посмотрели. Стартовал очень неплохо. Я имею в виду танковый биатлон. В остальных соревнованиях тоже довольно неплохо выступает азербайджанская команда. Я желаю успехов. Нас не может не радовать то, что и Азербайджан, и азербайджанская команда традиционно принимают у себя соревнования на Каспии. Они всегда проходят на высоком уровне. Потому что здесь традиционное гостеприимство, и сама организация всех этих соревнований, конечно, на самом высоком уровне», — продолжил он.

Minval.az