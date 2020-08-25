На парламентских выборах в Грузии, которые пройдут в октябре 2020 года, Кремль поддержит политиков Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави, возглавляющих «Альянс патриотов Грузии». Об этом пишет центр «Досье» со ссылкой на документы из секретариата генерала СВР Владимира Чернова, который возглавляет управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

«Альянс патриотов Грузии» критикует власти страны, требует свернуть сотрудничество с НАТО и США и, напротив, наладить отношения с Россией. Представители партии в 2019 году приезжали в Москву, где встретились с сенатором Константином Косачевым и депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым.

Работать с партией наняли политтехнолога Сергея Михеева и московскую компанию POLITSECRETS. Михеева курируют подчиненные генерала Чернова — полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышев. Михеев посылал в администрацию президента предварительный план по раскрутке партии. Он был оценен в 700 тысяч долларов: в эту сумму вошли проживание, питание и сама работа политтехнологов. Позднее грузинские оппозиционеры прислали в Москву уже полную смету за четыре месяца предвыборной кампании. Только на сувенирную продукцию планируют потратить около 166 тысяч долларов, а общие затраты оцениваются в 8 миллионов 430 тысяч долларова. При этом партиям и кандидатам запрещено получать пожертвования от иностранных граждан и компаний, а также от анонимных спонсоров.

Инструкции по раскрутке «Альянса патриотов Грузии» были составлены главой компании POLITSECRETS Верой Блашенковой, кандидатом политических наук и соавтором книги «Как управлять женщинами», пишет «Досье». В методичке она пишет о необходимости разными способами разжигать общественное недовольство, предсказывая рост безработицы и отток населения, а также пугая «развитием толерантного отношения к ЛГБТ» в случае прихода к власти прозападных партий.

Информационной поддержкой грузинской оппозиции занимаются и российские государственные СМИ. Задействованы «Sputnik Грузия», ИА «EurAsia Daily», новостное агентство REGNUM и политологический центр «Север-Юг».

Политтехнолог Сергей Михеев — регулярный гость программ Владимира Соловьева. В последние недели в эфире «Соловьев live» он активно высказывается о происходящем в Белоруссии. Его позиция за это время изменилась — если сначала он критиковал Лукашенко за необдуманный разгон протестующих, то теперь пугает противников нынешней власти войсками НАТО и однополыми браками.

Лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили в 2019 году требовала объявить персонами нон грата в Грузии американских дипломатов и экспертов, выступивших на конференции Института Джона Маккейна в Тбилиси.

Инашвили и Тархан-Моурави основали «Альянс патриотов» в 2012 году, на прошлых выборах в 2016 году их партия получила шесть мест в парламенте Грузии, состоящем из 150 депутатов.

Minval.az