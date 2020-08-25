Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протесты в Беларуси не имеют геополитического подтекста. «Революция в Беларуси не геополитическая — она не является ни пророссийской, ни антироссийской, ни проевропейской, ни антиевропейской», — сказала она, выступая по видеосвязи на заседании комитета по иностранным делам Европарламента во вторник, 25 августа, передает DW.

Выступая на английском языке, Тихановская добавила, что речь идет о «мирной революции». Она подчеркнула, что требования белорусов просты — они хотят «свободных и честных выборов». По ее мнению, белорусский народ уже «не отступится и не сдастся». Говоря о массовых демонстрациях в минувшие выходные, Светлана Тихановская отметила: «Мы больше не являемся оппозицией, мы представляем большинство». При этом она сообщила, что во время протестных акций в республике, в центре Европы, погибли как минимум шести человек.

Экс-кандидат в президенты заявила, что рассчитывает добиться новых выборов «посредством диалога» с действующими властями. Она также призвала международное сообщество «поспособствовать этому диалогу». Выступление Светланы Тихановской было встречено в комитете Европарламента аплодисментами.

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