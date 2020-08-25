Министерство обороны Великобритании рассматривает различные программы по модернизации вооруженных сил, согласно одной из которых страна может полностью отказаться от танков. Об этом сообщает The Times.

Известно, что упомянутый вариант развития армии задумывается из-за больших трат на модернизацию 227 единиц техники Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты БМП Warrior. В Минобороны страны считают, что эта техника устарела.

Особенно актуальным вопрос стоимости поддержания тяжелой техники выглядит на фоне необходимости увеличить вложения в киберсферу, космические и другие современные виды войск. Отмечается, что дискуссия о модернизации возникла в рамках аудита после выхода Британии из Евросоюза, после чего в 2021-м будет представлен доклад премьер-министру Борису Джонсону.

Minval.az