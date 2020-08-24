Олимпийский факел токийской Олимпиады в сентябре будет выставлен на обозрение в Олимпийском музее в Токио, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

По данным местных властей, на него можно будет посмотреть в период с 1 сентября по 1 ноября.

На территорию Японии, которая должна была в этом году принять Олимпийские игры, огонь доставили из Греции 20 марта. Однако из-за решения о переносе игр на следующий год график эстафеты огня оказался под вопросом.

Так как эстафета факела в Японии в итоге не состоялась, поначалу его выставили на обозрение в префектуре Фукусима, однако спустя неделю убрали из-за роста числа случаев коронавируса в регионе.

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