Полицейские Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнего афроамериканцу Джейкобу Блейку. Это произошло в тот момент, когда он садился в машину, сообщает «Гордон» со ссылкой на Kenosha News.

После инцидента в городе вспыхнули протесты. Вечером 23 августа сотни людей прошли маршем к зданию полиции. Протестующие жгли автомобили. Также был подожжен магазин подержанных автомобилей на Шеридан-роуд и ресторан Mangia. Офицеры использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать сотни протестующих.

Minval.az