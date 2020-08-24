Потенциальная стоимость газа на новом месторождении в турецком секторе Черного моря в соответствии с текущими расценками достигает 80 миллиардов долларов. Об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

По его словам, для добычи газа в столь крупных объемах необходимы инвестиции в размере не менее шести миллиардов долларов.

Бирол привлек внимание к значимости морского месторождения для турецкой экономики. «В международной классификации месторождения нефти и газ разделяются на определенные категории. Новое месторождение в турецком секторе Черного моря относится к категории крупных. Это самое крупное месторождение, обнаруженное в мире за последние годы»,- сказал глава МЭА (цитата по «Анадолу»).

По его словам, резервы нового турецкого месторождения в Черном море по объемам больше всех месторождений газа, обнаруженных Норвегией в Северном море с 2010 года.

Бирол отметил, что с добычей собственного газа импортозависимость Турции снизится.

Сам факт обнаружения крупного месторождения газа укрепит позиции Анкара за столом переговоров со странами-экспортерами газа, поможет сбить цены при заключении контрактов, уверен Бирол.

По его словам, Турция ежегодно сможет добывать с нового месторождения по 10-15 миллиардов кубометров газа, что покроет треть потребностей страны в голубом топливе.

«Турция планирует начать добычу газа с нового месторождения уже в 2023 году. Это амбициозная цель, но не сказать, что невозможная. В мировой практике уже имели место факты начала добычи газа со схожий месторождений в течение 2-3 лет»,- сказал глава агентства.

Minval.az