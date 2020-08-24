Государственная независимость Беларуси находится под угрозой, целью России является захват этой страны, заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

«Сейчас, в эти дни, государственная независимость (Беларуси) под огромной угрозой. Стратегическая цель России — аншлюс, захват Беларуси: Путин хочет поглотить Беларусь так, как Гитлер когда-то поглотил Австрию», — цитирует «Интерфакс-Украина» бывшего президента.

По его словам, Украина, ЕС и «в первую очередь белорусский народ» нуждаются в настоящем независимом белорусском государстве.

«Мы с вами, миллионы украинцев, держим кулаки за то, чтобы демократия в Беларуси победила, чтобы белорусский народ и только он избрал себе власть на свободных и честных выборах, чтобы в Беларуси не пролилась кровь, чтобы её землю не топтали российские солдаты», — добавил он.

Minval.az