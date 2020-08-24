Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства, инцидент произошел из-за восьми шариков с протестной символикой, летавших на границе. Об этом говорится в заявлении белорусского Минобороны в Telegram.

Парящие в небе воздушные шарики, привязанные к дрону, заметили на границе возле Ошмянского района Беларуси в воскресенье, 23 августа, во время крупной акции оппозиции. Они были окрашены в цвета бело-красно-белого флага, который используют протестующие, их фото было опубликовано в Telegram-канале «Наша Нива».

В ведомстве флаг и любое использование цветов флага считают «антигосударственной символикой». «Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — говорится в сообщении. Также в Минске настаивают, что это была провокация и попытка вторжения в воздушное пространство страны.

Как сообщает МИД Литвы, Вильнюс направил в Минск ноту протеста в связи с этим инцидентом. Отмечается, что литовская сторона зафиксировала нарушение границы. Вертолет Ми-24 пересек ее 23 августа в 18:50 в районе деревни Мядининкай.

Minval.az