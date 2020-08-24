На основании многочисленных жалоб граждан на незаконные действия бывшего главы ИВ Низаминского района Гянджи, затем занимавшего должность завотделом архитектуры и строительства городской ИВ Махарата Мустафаева, по соответствующим статьям в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следствием на основании первичных улик было установлено, что М.Мустафаев в период работы на посту главы ИВ Низаминского района Гянджи, войдя в сговор с завотделом архитектуры и строительства мэрии Али Рустамли и другими должностными лицами, при их посредничестве взял у отдельных лиц взятку в размере 194 тыс. 300 манатов взамен на выдачу разрешений на проектирование частных домов и ведение строительных работ. Также, пообещав создать условия для продолжения производственной деятельности, мошенническим путем присвоил 175 тыс. 500 манатов, принадлежащих одному гражданину.

Кроме того, установлены обоснованные подозрения в том, что Махарат Мустафаев, работая на должности заведующего отделом архитектуры и строительства ИВ города Гянджа, через инженера возглавляемого им отдела вымогал у гражданина 9 тысяч манатов для ведения соответствующей документации, нанеся тем самым ущерб охраняемым законом интересам граждан.

24 августа 2020 года в отношении Махарата Мустафаева, Али Рустамли, а также участвовавшего в качестве посредника в совершении этих преступлений Разина Гахраманова были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3 (получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий), 29, 178.2 (мошенничество с причинением значительного ущерба лицом с использованием своего служебного положения).

Решением Бинагадинского районного суда в отношении М.Мустафаева и Али Рустамли была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении Р.Гахраманова – взятие под контроль полиции.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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