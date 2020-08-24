Министры обороны Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу в воскресенье в ходе встречи в Москве обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе а также на линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

«В ходе встречи глава Минобороны Армении представил своему российскому коллеге сложившуюся ситуацию в регионе после июльских военных действий, а также оперативную обстановку на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе», — сообщили в Минобороны Армении.

Как отмечается, стороны также обсудили двусторонние вопросы военного сотрудничества и региональные проблемы.

Minval.az